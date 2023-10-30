Официальным представителем сети Консультант Плюс является консалтинговая группа РУНА. Она работает с 1992 года и за это время успела достаточно заявить о себе как о проверенном и надежном помощнике. Клиенты всегда довольны работой сотрудников РУНА, поскольку они помогают экономить время и предлагают наиболее подходящие решения.

Основное направление РУНА — это сопровождение клиентов в справочно-правовой системе Консультант Плюс, оказание услуг по модификации и поставке.

Основные преимущества компании РУНА

1. Квалифицированная помощь профессионалов своего дела. Работники обязательно проконсультируют клиента по всем вопросам, касающимся установки Консультант Плюс, расскажут о специфике данной программы, о ценах и так далее. По сути человек получает максимально полное представление о том, с чем ему предстоит работать. Причем какова стоимость в год Консультант Плюс – это немаловажный фактор, потому что многое зависит от того, для каких целей и на какой срок ее устанавливать.

2. Высокое качество услуг. Специалисты полностью контролируют процесс на всех этапах – консультации, продажа, результат. Иными словами, компания РУНА заботится о своих клиентах и сопровождает их на всех этапах.

3. Техническая поддержка при дистанционной работе. Поскольку в современном мире удаленные услуги прочно вошли в повседневность, о Консультант Плюс можно узнать дистанционно.

4. Обучение. Любой желающий может получить материалы для участия в обучающих мероприятиях, почитать онлайн-журналы.

Консультант-Плюс — это система, которая позволяет пользователям работать с юридической информацией, следить за изменениями в законодательстве. Она является прекрасным помощником не только для профессиональных юристов, но и для бухгалтеров, специалистов по кадрам и закупкам, а также для руководителей предприятий и организаций. Для получения помощи необходимо ввести запрос, по которому СПС выдает результаты из нормативных актов с подробными пояснениями. В некоторых случаях указываются и случаи из судебной практики, если это необходимо.

Какие услуги оказывают сотрудники компании РУНА

● установка Консультант Плюс, в том числе и с выездом на дом;

● восстановление системы при наличии проблем с компьютером, ее перенос на другие устройства;

● предоставление обучающих материалов;

● помощь в обновлениях;

● консультации в онлайн-режиме;

● онлайн-курсы (базовый и продвинутый уровень) в разных сферах – юриспруденции, бухгалтерии, налогообложении, делопроизводства.

Таким образом, РУНА — это действительно проверенная и надежная компания, внимательно относящаяся к каждому своему клиенту.

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АО «Руна»

ИНН 7702194399

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