Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро»: пятнадцать лет непрерывного роста

В этом году Кудряшовскому мясокомбинату «Сибагро» исполняется 15 лет.

На сегодняшний день «Кудряшовский мясокомбинат» – крупнейшее предприятие по переработке мясной продукции в регионе. Здесь трудятся более 1000 сотрудников, благодаря труду которых каждый день на прилавки магазинов попадает своя сибирская, вкусная продукция. Причем мясо, деликатесы и полуфабрикаты «Сибагро» знакомы не только жителям Новосибирской области – продукция широко представлена в торговых сетях по всему сибирскому региону. А с 2020 года мясокомбинат одним из первых начал экспорт в Монголию и Казахстан. Задача на ближайшее будущее – существенно расширить экспортное направление.

За каждым производственным этапом – командная работа всего коллектива. Многие из сотрудников трудятся на заводе с момента его создания, есть и новички, чей-то стаж не превышает нескольких месяцев. Но каждый из них – часть общей команды.

Екатерина Табачкова работает на Кудряшовском мясокомбинате четвертый год.

«В самом холдинге «Сибгаро» я работаю уже 9 лет. Уходила из компании, потом и вернулась, потому что знала — что это за работодатель. Я начинала технологом, сейчас работаю заместителем директора по первичной переработке. Свою продукцию я конечно тоже покупаю».

Людмила Горбенко – старожил предприятия. 15 лет назад она пришла в убойный цех, да так и осталась.

«В своем цехе я работаю на участке по изготовлению натуральной оболочки для колбас. Работа для женщины может быть и тяжелая, но мне нравится. В первую очередь за дружный и сплоченный коллектив. Это моя вторая семья. Я и как наставник работаю, учу новичков: кто-то из них остался работать, кто-то нет. На предприятии у нас о людях заботятся: праздники проходят, подарки ребятишкам на Новый год дарят, путевки предоставляют».

Инженер по наладке и испытаниям оборудования Игорь Харитонкин пришел на предприятие в 2011 году.

«Моя задача следить за тем, чтобы все системы работали в соответствии с заданными параметрами во всех помещениях предприятия. Из продукции отдаю предпочтение сырокопту».

Александр Степченко работает на предприятии заместителем директора по логистике недавно.

«Вакансия привлекла интересными задачами. Что-то мне уже удалось сделать. Но есть над чем работать в части налаживания коммуникаций, снижения возвратов продукции, уменьшения издержек. Из нашей продукции нравится сырокопченный сегмент».

Главный инженер Виталий Саковец пришел на предприятие год назад.

«До этого у меня не было опыта работы на таком крупном предприятии пищевой промышленности. За год и сам научился многому и других научил. Двигаемся дальше. Мяса почти не ем, но если покупаю – выбираю свою продукцию. Своему предприятию и коллегам хотелось бы пожелать развития, не останавливаться на достигнутом. Уверен, что мясокомбинат будет и дальше расти и развиваться!».