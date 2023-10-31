МТС Банк повысил ставки по вкладу до 15% годовых

МТС Банк повысил ставки по вкладу «МТС Вклад» до 15% годовых. Максимальную ставку могут получить новые* клиенты при открытии вклада на срок 120 дней при условии капитализации процентов.

Минимальная сумма вклада составляет 10 000 рублей. По вкладу не предусмотрено пополнение и частичное снятие.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады, открытие на срок 767 дней без возможности пополнения и частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов.

По «МТС Вкладу» предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка.

Полная информация об условиях вклада доступна на сайте МТС Банка.