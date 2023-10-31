В Новосибирске мастер спорта по самбо Сергей Вяткин погиб на СВО

Мастер спорта по самбо Сергей Вяткин из Краснообска погиб на службе в зоне специальной военной операции.

По данным группы «Газета Краснообск» в социальной сети «ВКонтакте», в ходе специальной военной операции погиб Сергей Вяткин.

Он был известным тренером по самбо в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске простились с новосибирским бойцом специальной военной операции (СВО) Евгением Репетиным.

Напомним, что 16 октября в ходе специальной военной операции погиб 41-летний Виталий Вострецов из Новосибирской области. Его мобилизовали 29 сентября в 2023 и спустя год боец погиб в ходе выполнения боевого задания.