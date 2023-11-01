Деньги придут на карту 1 ноября: президент Путин подписал указ об увеличении пенсии на 15 тысяч рублей

В СФР пояснили, что такая значительная прибавка начисляется пожилым россиянам, независимо от места жительства.

С 1 ноября текущего 2023 года в нашей стране значительно увеличатся пенсии пожилых людей, которые подходят под определённые условия Пенсионного законодательства. При этом, место жительства пенсионера роли не играет.

В первую очередь ноябрьскую прибавку в сумме 15 134 рубля получат те пожилые жители нашей страны, кому в предыдущем октябре исполнилось 80 лет, удвоение страховой части их пенсии начисляется со дня рождения человека, а выплачивается на следующий месяц, пояснили специалисты СФР.

Кроме россиян почтенного возраста на ноябрьскую прибавку к пенсии могут рассчитывать и другие категории пенсионеров:

· отработавшие стаж от 25 лет в угольной промышленности;

· проходившие военную службу в условиях Крайнего Севера: женщины – 15, мужчины – 20 лет;

· бывшие пилоты гражданской авиации со стажем от 25 лет (для женщин – 20, для случаев увольнения по состоянию здоровья – 15 лет);

· пенсионеры с иждивенцами или супругами с меньшей пенсией (прибавка в 13 % начисляется только по личному заявлению в СФР).