Камеры «Ростелекома» будут следить за порядком в кинотеатре КиноСити

«Ростелеком» обеспечил системой видеонаблюдения один из ведущих кинотеатров Новосибирска — КиноСити. Современные IP-камеры будут следить за порядком, чтобы зрители могли спокойно наслаждаться просмотром фильмов.

Устройства, установленные на территории кинотеатра, напрямую передают запись в облачное хранилище дата-центра «Ростелекома», где она хранится до 30 дней.

«Наш кинотеатр рассчитан на широкую аудиторию, помимо кино мы проводим различные развлекательные и познавательные мероприятия, фестивали и выставки. Мы хотим, чтобы наши гости испытывали исключительно положительные эмоции и уделяем большое внимание безопасности, обеспечить которую нам помогает видеонаблюдение от “Ростелекома”», — отметила управляющая ООО «Кино Сити Новосибирск» Елена Петренко.

«Видеонаблюдение для бизнеса» — одна из наиболее востребованных услуг в деловой среде Новосибирска. Сервисом можно управлять из личного кабинета с помощью веб-браузера на компьютере или мобильного приложения на смартфоне, а видеофайлы хранить в защищенном облаке.

«Новосибирская область лидирует среди регионов Сибири по востребованности этой услуги: видеонаблюдением “Ростелекома” здесь пользуются 750 организаций. Наши специалисты помогают подобрать и разместить оборудование, исходя из конкретных бизнес-задач, и обеспечивают круглосуточную техническую поддержку», — подчеркнул вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Решение обладает функцией аналитики и может самостоятельно обрабатывать изображения с камер, например, категорировать посетителей. Также «Ростелеком» предлагает пользователям возможность контролировать сразу несколько объектов из одного личного кабинета с помощью новых устройств — VMSbox. Эта технология будет особенно удобна владельцам сетевого бизнеса.

Получить подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение для бизнеса» можно на сайте компании.

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