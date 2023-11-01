Новикомбанк выдал первые кредиты с «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП

Новикомбанк выдал первые кредиты с применением механизма «зонтичных» поручительств Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Меры поддержки для МСП реализованы в рамках соглашения о сотрудничестве, которое опорный банк Госкорпорации Ростех и ведомство подписали на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Кредиты с использованием механизма «зонтичного» поручительства дают возможность предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, исполнение контрактов и рефинансирование ранее взятых кредитов.

Размер поручительства – до 15 млн рублей. Срок каждого обеспечиваемого кредита – до 5 лет. Мера поддержки Корпорации МСП предоставляется вместе с кредитом по принципу «единого окна». Отличительная особенность программы в том, что эта операция бесплатна для предпринимателей. Расходы по оплате комиссии берет на себя Новикомбанк. Со стороны клиента не требуется дополнительных оплат и документов, достаточно только подать заявку на кредит.

«Поддержка малых и средних предприятий – один из стратегических векторов развития Новикомбанка. Мы постоянно совершенствуем собственную линейку продуктов и участвуем в реализации ключевых механизмов господдержки сегмента МСП. Использование механизма «зонтичных» поручительств – это самый быстрый и простой способ получить кредит, если у субъекта МСП не хватает залога. Участие Новикомбанка в этой программе повысит доступность финансирования для малого и среднего бизнеса», – подчеркнул вице-президент — директор Департамента малого и среднего бизнеса, Новикомбанка Денис Есипенок.

«Зонтичные» поручительства разработаны по поручению Президента РФ в 2021 году как дополнительная мера поддержки бизнеса и пользуются большой популярностью у предпринимателей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». LjN8Ka1FD