Федеральный застройщик объявил старт продаж в 4 корпусе комплекса «Счастье в Кольцово»

Федеральная девелоперская Группа «Эталон» открыла продажи квартир в четвёртом корпусе жилого комплекса «Счастье в Кольцово». Проект комфорт-класса возводится в живописном микрорайоне Va наукограда Кольцово в Новосибирской области, в окружении лесного массива.

В новом двухсекционном доме 104 квартиры различных площадей и планировок: от уютных студий до просторных трехкомнатных лотов. Есть варианты с оригинальными планировочными решениями.Например, двухуровневые квартиры на первом этаже с личными террасами, а также студии с двумя окнами для эффективного зонирования — каждый может подобрать свой вариант для счастливой жизни.

В корпусе предусмотрены подземный паркинг и 18 кладовых для хранения сезонных вещей или спортивного инвентаря, что позволит освободить жилое пространство. На первом этаже будет располагаться коммерческое помещение, где в будущем может разместиться кофейня, магазин или салон красоты.

Наукоград Кольцово по праву гордится качеством городской среды и инфраструктуры. Здесь работают детские сады, школы и медицинский комплекс, развита система дополнительного образования, спорта и досуга. ЖК «Счастье в Кольцово» также предлагает продуманные общественные пространства со всем необходимым для активной жизни и семейного отдыха. Во внутреннем дворе без машин будут обустроены площадки для игр и спорта, а также уголки для тихого отдыха.

Комплекс будет оснащён круглосуточной системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией и просторными лифтами с плавным ходом.

Транспортную доступность обеспечивают автодороги, которые с северо-западной стороны через связывают жилой комплекс с Первомайским районом Новосибирска, с южной — с Академгородком, а с северо-восточной — с Тогучинским районом Новосибирской области.

Завершение строительства 4-го корпуса ЖК «Счастье в Кольцово» запланировано на третий квартал 2026 года.

Офис Группы «Эталон» в Новосибирске: ул. Некрасова, 39,



тел: +7(383) 388 85 36

Застройщик ЖК «Счастье в Кольцово» — ООО «СЗ «Эталон-Новосибирск» (входит в Группу «Эталон»). Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

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АО ГК «Эталон»

ИНН 7814116230

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