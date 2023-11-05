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вчера 23:30
общество

Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском ошибки экипажа самолета

Фото: Pexels.com

Росавиация завершила расследование аварийной посадки Airbus A320 «Уральских авиалиний» на поле под Новосибирском. В ведомстве указали на ошибки экипажа в процессе.

По оценке Росавиации, аварийная посадка была вызвана ошибочной оценкой состояния шасси и створок после отказа «зеленой гидросистемы». Когда экипаж уже допустил несколько ошибок, решение о посадке в поле было признано наиболее правильным. Росавиация также указала на проблему с «зеленой гидросистемой» из естественного износа системы.

Неправильный расчет количества топлива также отметили в отчете, поскольку пилоты не уделили должного внимания уровню топлива в самолете при повышенном его расходе.

Напомним, что 12 сентября самолет совершил аварийную посадку, однако все на борту остались живы. Лишь пятерым пассажирам понадобилась медицинская помощь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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