Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском ошибки экипажа самолета

Росавиация завершила расследование аварийной посадки Airbus A320 «Уральских авиалиний» на поле под Новосибирском. В ведомстве указали на ошибки экипажа в процессе.

По оценке Росавиации, аварийная посадка была вызвана ошибочной оценкой состояния шасси и створок после отказа «зеленой гидросистемы». Когда экипаж уже допустил несколько ошибок, решение о посадке в поле было признано наиболее правильным. Росавиация также указала на проблему с «зеленой гидросистемой» из естественного износа системы.

Неправильный расчет количества топлива также отметили в отчете, поскольку пилоты не уделили должного внимания уровню топлива в самолете при повышенном его расходе.

Напомним, что 12 сентября самолет совершил аварийную посадку, однако все на борту остались живы. Лишь пятерым пассажирам понадобилась медицинская помощь.