В Алтайском крае мужчина случайно выстрелил в подростка из ружья

В селе Усятское Бийского района Алтайского края 4 ноября несовершеннолетний подросток скончался от огнестрельного ранения.

Следствие установило, что во время охоты один из местных жителей сел в автомобиль с оружием и не предпринял мер по безопасному обращению с ружьем. Это привело к «самопроизвольному выстрелу». Из-за выстрела пострадал находившийся на заднем сидении подросток. От полученных ранений он умер в медицинском учреждении.

По итогу, возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Красноярском крае 3-летний мальчик умер после того, как съел котлету.