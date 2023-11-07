Жительница Красноярска купила бананы и выиграла телевизор

В Красноярске наградили юбилейного пользователя сервиса «Пятёрочка Доставка». Это 70-миллионный по счёту заказ во всей стране и 2-миллионный в Сибири.

Победительницей стала Наталья из г. Красноярска. В качестве приза ей достался телевизор LG диагональю 65 дюймов, который вручил представитель компании. Порядковый номер юбилейного покупателя определяют в базе заказов сервиса «Пятёрочка доставка».

Наталья была приятно удивлена победе: «Из-за беременности захотелось бананов на ночь, и я сделала заказ. На следующий день мне позвонили и сказали о выигрыше. Я подумала, что это розыгрыш или шутка, и первым делом спросила, на сколько ещё нужно заказать, чтобы получить приз».

Наталья пользуется сервисом уже три года и регулярно заказывает товары с доставкой, когда нет возможности сходить в магазин. В её городе сервис становится всё популярнее: в этом году продукты через него заказывали почти в два раза чаще, чем в предыдущем. Доставкой активно пользуются и в других городах восточной части России.

«Сервис "Пятёрочка Доставка" начал работу в Сибири с города Новосибирска в октябре 2020 года, а сегодня жители территории от Тюмени до Иркутска ежедневно делают 6 600 заказов», — отмечает Станислав Дерябин, руководитель направления экспресс-доставки по макрорегиону «Восточная Сибирь». В этом году в Сибири было оформлено в 4 раза больше заказов по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными продуктами стали филе куриного бедра и филе куриной грудки. Поскольку спрос на доставку растёт, «Пятёрочка» планирует запустить сервис в новых городах и посёлках до конца этого года — это Шарыпово, Назарово, Новоенисейск, Емельяново, Саяногорск, Черногорск, Дивногорск, Усть-Абакан, Киселёвск, Молчаново, Калтан и Осинники.

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