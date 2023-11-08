ХК «Сибирь» разгромно проиграл «Металлургу» со счётом 6:3

«Металлург» одержал третью победу подряд и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

Хоккейная команда «Металлург» из Магнитогорска одержала победу над командой «Сибирь» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра прошла в Магнитогорске. Она закончилась со счетом 6:3 в пользу «Металлурга». Команда хозяев смогла победить, благодаря дублю игрока Дениса Зернова, а также забившим шайбы Люку Джонсону, Никите Михайлису, Семену Кошелеву и Егору Яковлеву.

В составе «Сибири» отличились Георгий Белоусов, Владимир Бутузов и Егор Спиридонов.

Эта победа стала для «Металлурга» третьей подряд, что позволило им возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 38 очков. «Сибирь» занимает 9 место.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский ХК «Сибирь» выиграл у «Автомобилиста» в Екатеринбурге со счётом 3:2.