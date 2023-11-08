Итальянец против «санкций российской культуры»: поддержавший Россию певец Пупо выступит в Новосибирске

Итальянский певец Пупо, исполнивший песню в поддержку русской культуры, приедет с концертом в Новосибирск 1 декабря.

Итальянский певец и композитор Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо, исполнил песню Александра Зацепина «Есть только миг». Так артист выразил поддержку русской культуре.

Как отметил Пупо в интервью Telegram-каналу «Русский дом в Риме», нельзя обрывать связи с русской культурой, потому что она — часть мировой.

«Представим, что Италия вступает в конфликт с Францией однажды, что мы сделаем? Объявим бойкот Галлии, античному Риму, бойкотируем готическую архитектуру, бойкотируем литературу Французской революции, импрессионизм в живописи? Да вы шутите! Мы говорим не только о русской культуре, но о мировой культуре. Потому что мы, получается, обрываем огромные исследования в математике, потому что Россия всегда была на первом месте в исследованиях и развитии математики. Я бы мог многое сказать, но подытожу: это — глупость», — заявил певец.

Автор и исполнитель романтичных песен Пупо выступит в новосибирском ДКЖ уже 1 декабря. Он представит новосибирцам всем знакомые Su di noi, Gelato al cioccolato, Ciao и другие песни.

Зрители считают, что секрет успеха Пупо прост: в его песнях чувствуется настоящая душа Италии, любовь и жизненная мудрость. Итальянская музыка поможет расслабиться и перенесёт слушателей на улицы Рима и Неаполя.

Насладитесь музыкой легенды итальянской эстрады 1 декабря в ДК Железнодорожников. Купить билеты можно уже сейчас.

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ИП Абузар Денис Викторович

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