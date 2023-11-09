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вчера 17:26
общество

Этаж с баром «Сплетни» от Анны Асти в Новосибирске начали продавать после открытия

Фото пресс-службы

Стоимость общепита — 84 млн рублей.

На Красном проспекте в Новосибирске появилось объявление о продаже бара под названием «Сплетни», который принадлежал популярной певице Анне Асти.

Информация об этом появилась на бесплатном сайте объявлений. Цена бара составляет 84 миллиона рублей. Площадь помещения превышает 650 квадратных метров.

Собственник заключил договор на семь лет с сетевым арендатором. После продажи заведение останется на нынешнем месте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска дошла до финала шоу «Битва шефов».

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Игорь Кириченко
Журналист

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