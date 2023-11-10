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общество
На правах рекламы реклама

Мастер-класс Максима Батырева пройдёт в Новосибирске

Фото: ООО «Харизма»

29 ноября центр бизнес-мастерства «Харизма» приглашает новосибирцев на мастер-класс известного менеджера Максима Батырева «45 татуировок менеджера. Неопубликованное».

Фото Мастер-класс Максима Батырева пройдёт в Новосибирске 2

Максим поделится своим видением того, как добиваться высоких результатов на любой должности! Благодаря чему удалось стать лучшим продавцом, лучшим руководителем отдела, коммерческим директором года, менеджером года, лучшим бизнес-автором, топовым бизнес-спикером.

Фото Мастер-класс Максима Батырева пройдёт в Новосибирске 3

А в заключительной части расскажет, откуда менеджеру черпать силы для достижения сверх-результатов!

В программе:

— Как к нам всегда будут относиться подчинённые, и что с этим делать.

— Доступ к руководителю. Принадлежит ли менеджер сам себе?

— Когда руководителю можно «включить» слабость?

— Кого принимать к себе на работу. Личный опыт менеджера, принявшего на работу более трёхсот человек.

— Создание внутренней тяги в подразделениях. Культура как двигатель. Что ведет людей в будущее вместе в Вами.

— Кого, когда и как увольнять, чтобы все были довольны, и не было ужасных последствий.

— Что дает силы тем, кто является крайним.

Фото Мастер-класс Максима Батырева пройдёт в Новосибирске 4

Подробнее о мастер-классе: https://clck.ru/36WBbF

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ООО «Харизма»

ИНН 5406140449

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Карина Чиркова
Журналист

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