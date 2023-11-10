Мастер-класс Максима Батырева пройдёт в Новосибирске

29 ноября центр бизнес-мастерства «Харизма» приглашает новосибирцев на мастер-класс известного менеджера Максима Батырева «45 татуировок менеджера. Неопубликованное».

Максим поделится своим видением того, как добиваться высоких результатов на любой должности! Благодаря чему удалось стать лучшим продавцом, лучшим руководителем отдела, коммерческим директором года, менеджером года, лучшим бизнес-автором, топовым бизнес-спикером.

А в заключительной части расскажет, откуда менеджеру черпать силы для достижения сверх-результатов!

В программе:

— Как к нам всегда будут относиться подчинённые, и что с этим делать.

— Доступ к руководителю. Принадлежит ли менеджер сам себе?

— Когда руководителю можно «включить» слабость?

— Кого принимать к себе на работу. Личный опыт менеджера, принявшего на работу более трёхсот человек.

— Создание внутренней тяги в подразделениях. Культура как двигатель. Что ведет людей в будущее вместе в Вами.

— Кого, когда и как увольнять, чтобы все были довольны, и не было ужасных последствий.

— Что дает силы тем, кто является крайним.

Подробнее о мастер-классе: https://clck.ru/36WBbF

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