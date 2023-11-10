«Плакса» — первый сериал-миллионер в линейке Wink Originals для подростков

9 ноября 2023 года в видеосервисе Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) вышел последний эпизод восьмисерийной музыкальной драмы Сергея Жукова «Плакса» (16+), что традиционно стимулирует рост просмотров со стороны зрителей, которые ждут выхода всех серий проекта.

Но уже к сегодняшнему дню сериал о проблемах школьного буллинга посмотрели с 1 млн устройств (телевизоры, компьютеры, смартфоны). А с учетом того, что телевизор, как правило, смотрят совместно, общее количество реальных зрителей превышает 2 млн человек (при этом все серии посмотрели уже более 12 млн раз). Такие рубежи сериал Wink Originals в категории Young Adult преодолел впервые.

«С самого начала, когда мы только задумали “Плаксу”, мы все — продюсеры, режиссер, сценаристы, актеры, съемочная группа, канал СТС и Wink.ru — верили, что делаем особенный проект. Сериал, подобных которому у нас в стране еще не было — честный, свежий, музыкальный, который к тому же поднимает очень важные проблемы: буллинга в школе, отношений подростков и родителей, веры в себя и свою мечту. И сейчас, когда вышла последняя серия “Плаксы”, а цифры показывают, какое огромное количество зрителей его уже посмотрело, мы понимаем, что не зря верили в наш проект! Но я продолжаю верить. В то, что мы не зря подняли тему буллинга и сайт ЯнеПлакса.рф поможет подросткам, их учителям и родителям в трудных ситуациях. Что музыка из нашего сериала продолжит жить на музыкальных платформах и в наушниках слушателей. Что наши юные актеры вырастут в больших звезд. А история “Плаксы” получит продолжение», — отметил автор идеи и генеральный продюсер сериала Сергей Жуков.

В последней серии «Плаксы» наконец-то раскрывается главная интрига — почему главная героиня Маша (Ника Жукова) на постере сериала изображена в таком ярком гриме, напоминающем маску. Напряжение и жесткость в сериале нарастали от серии к серии — от толчков и психологического прессинга дело дошло до вымогательства денег и втягивания в криминальные истории, грозящие реальными сроками. Наконец, под угрозой оказались жизни людей. А все началось с того, что семья школьницы Маши вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке сложно вписаться в порядки провинциальной школы. Да и в доме у бабушки (Ирина Розанова) свои жесткие правила жизни. В новой школе Маша стала жертвой буллинга, который становится еще жестче, когда Маша влюбилась в парня (Алексей Онежен) главной звезды и бунтарки школы Крис (Диана Енакаева). А еще они обе оказались соперницами в борьбе за право поехать на музыкальный фестиваль. С подачи Крис к Маше приклеилось прозвище «Плакса». Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Софья Николаева).

Сериал «Плакса» можно рассматривать как наглядное пособие по школьному буллингу. Поэтому Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» запустили социальный проект ЯнеПлакса.рф для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с прессингом. Он поможет распознать травлю и расскажет, как противостоять ей.

«Для Wink.ru сериал “Плакса” — первый большой проект в категории Young Adult. Наша команда впечатлена достигнутыми результатами не только с точки зрения рекордных просмотров. Сериал обеспечил приток в видеосервис новой молодежной аудитории: доля подростков выросла почти в три раза, омолодив средний возраст зрителей. Особенно важно, что блокбастером стал проект, который поднимает важные социальные темы, пожалуй, он впервые за последние годы выводит на столь массовый уровень проблему школьного буллинга. Мы видим, как растет число обращений на ЯнеПлакса.рф, значит всё было не зря. Важно, чтобы в сложный момент рядом с ребенком была семья, чтобы взрослые вовремя заметили проблемы и помогли их решить. Только любовь победит буллинг», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru Антон Володькин.

Музыкальная драма «Плакса» — совместный проект компании «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», видеосервиса Wink.ru и телеканала СТС. Сериал вошел в линейку Wink Originals. Телепремьеру покажет в новом сезоне канал СТС.

О сериале «Плакса» (16+)

Производство: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», Wink, СТС

Жанр: музыкальная драма

Хронометраж: 48 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Андрей Силкин

Оператор-постановщик: Денис Панов

Генеральный продюсер: Сергей Жуков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов

Продюсеры Wink: Антон Володькин, Александр Косарим

Музыкальный продюсер: Сергей Жуков

Креативный продюсер: Вадим Бакунев

Исполнительные продюсеры: Ксения Белоусова, Георгий Розинов

Сценаристы: Ирина Гурьянова, Сергей Жуков, Оксана Барковская, Вадим Бакунев, Алина Луну

В ролях: Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Татьяна Орлова, Екатерина Семёнова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Светлана Колпакова, Анна Зайкова, Диана Енакаева, Даниил Муравьёв, Алексей Онежен, Софья Николаева, Алексей Демидов, Афина Лукиди, Даниил Чибриков, Адам Кумаев и другие.

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