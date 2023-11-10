ТОП-5 правил кибербезопасности для новосибирцев в преддверии «Черной пятницы»

МТС Банк напоминает о безопасных покупках онлайн в преддверии ежегодной акции «Черная пятница» и предлагает ТОП-5 правил безопасности.

Осенью начинается сезон распродаж, именно в этот период кибермoшенники активизируются. Один из самых распространенных видов киберпреступности — фишинг. Злoумышленники выдают себя за надежные источники, чтобы украсть личную информацию: логины, пароли и банковские данные, или заразить вредоносным ПО ваше устройство.

Фишинг имеет несколько форм:

Сайты: Мoшенники создают сайты компаний и банков, похожие на официальные, просят ввести личные данные. Основное отличие — доменное имя, которое может иметь небольшие изменения.

Рекламные баннеры: Вредоносные ссылки могут скрываться в рекламных баннерах, появляющихся при просмотре видео.

Почтовый фишинг: Мoшенники отправляют письма, чтобы завлечь вас выгодным предложением и заставить перейти на сайт. Такие письма могут содержать вредоносное ПО.

SMS-фишинг: Злoумышленники отправляют SMS с «зараженными» ссылками, замаскированными под скидки или выигрыши.

Голосовой фишинг: Мoшенники звонят, выдают себя за службу безопасности банка и просят вашу личную информацию.

Фишинг в социальных сетях: Кибермoшенники могут пытаться получить ваши данные через сообщения в социальных сетях, выдавая себя за ваших знакомых или службу поддержки интернет-магазина.

МТС Банк рекомендует соблюдать пять простых правил кибербезопасности. Будьте бдительны и следуйте этим правилам для защиты своих данных в сети.

— Проверьте точное соответствие адреса сайта и адресной строки в браузере, чтобы исключить взаимодействие с фишинговым сайтом. Адрес сайта должен начинаться с "https://" и иметь значок замка, указывающий на безопасное соединение.

— Используйте для онлайн-платежей виртуальные карты, которые не связаны с вашим основным счётом, и пополняйте счёт прямо перед покупкой. В случае попытки злoумышленником воспользоваться скомпрометированной картой, счёт будет пустой, а саму карту можно будет быстро заблокировать. Также не следует вводить данные карты на недостоверных или общедоступных компьютерах. Не сохраняйте данные карты на компьютере или в браузере.

— Устанавливайте антивирусное программное обеспечение на все ваши устройства. Также полезно будет настроить уведомления о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.

— Прежде чем перейти по ссылке или открыть вложение подумайте, откуда пришло письмо, ожидали ли вы его. Нет ли в тексте письма явных грамматических и орфографических ошибок.

— Сотрудник банка никогда не будет спрашивать личные данные, пароли, коды из SMS. Их спрашивают только мошенники.