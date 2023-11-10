Жизнь в звёздном свете. В Новосибирске стартовали продажи квартир в семейном доме For Stars

Дом расположен в Октябрьском районе Новосибирска. По мнению создателей проекта, именно сюда расширяется центр мегаполиса и именно здесь в будущем сформируется обновлённая городская среда.

For Stars находится на улице Ленинградской, в месте пересечения улиц Никитина и Кирова. До станции метро «Октябрьская» пешком можно добраться за 18 минут, до «Речного вокзала» — за 22. До центра на автомобиле 5 минут езды.

Проект выполнен в концепции «Семейный дом», квартиры в нём преимущественно большой площади. Цена варьируется от 5 до 12 млн рублей. Способы покупки разнообразны: материнский капитал, семейная ипотека, господдержка в ведущих банках РФ.



Проект застраивают в районе с развитой транспортной инфраструктурой, в то же время он может стать тихим местом для семейной жизни. В шаговой доступности — школы и детские сады, строительный университет СибСТРИН.

For Stars — дом комфорт-класса, его конструкция — монолитный железобетонный каркас с кирпичным заполнением. На первых этажах предусмотрены лобби с зоной ожидания, колясочные, помещение для консьержа, бесшумные грузовой и пассажирский лифты, по всему периметру — система видеонаблюдения. Есть подземный паркинг на 120 автомобилей.

В каждой секции со второго по 24 этажи расположено по шесть квартир и по три на 25-м. Дом выполнен в современном архитектурном стиле. Двор закрытого типа, на этапе благоустройства здесь появятся спортивная и детская площадки, в лобби лапомойки для животных, уборные.

Будет создана безбарьерная среда — пандусы и понижающие площадки, есть проект озеленения территории.

Более подробную информацию можно получить в офисе продаж.

«Семейный дом For Stars»

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 104 стр

Телефон: 8 (383) 285-20-62

e-mail: forstars@metr-pro.ru

Сайт: for-stars.ru

Застройщик ООО «СЗ РЕДФИЛД»

Срок сдачи — I квартал 2026 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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