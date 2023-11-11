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вчера 22:40
общество

Под Новосибирском тонированный ВАЗ без номеров пугает жителей и школьников

Фото: Pexels.com

В селе Толмачево под Новосибирском местные жители обеспокоились, увидев тонированный белый «ВАЗ» без государственных номеров.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля опасно ездит. Он делает рискованные маневры на дороге, в том числе дрифтует у школы №61 на Советской улице.

По словам свидетелей, за рулем находятся школьники без водительских прав. Один из родителей заметил подозрительное поведение молодых водителей возле учебного заведения.

Жители села неоднократно обращались в полицию в связи с этим случаем. Обеспокоенные жители подготовили коллективное письмо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участковым раздали 35 автомобилей и освятили их.

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Игорь Кириченко
Журналист

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