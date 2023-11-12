Раритетная посуда и значки: что продают на блошином рынке Новосибирска

Блошиный рынок в Новосибирске раньше пользовался популярностью, а сейчас торговцы сводят концы с концами, продавая вещи по 50 или 100 рублей

Блошиный рынок возле Ленинского рынка появился давно. Здесь продают все: шубы, шины, игрушки, хрусталь.

Продавцы с самого утра выкладывают свой товар на самодельные столы либо на землю, и ждут покупателей. Чаще всего новосибирцы берут раритетную посуду, советские значки и бытовую технику.

Условия работы на рынке тяжелые, погода переменчивая, от чего люди часто болеют.

Уточним, что за незаконную торговлю полагается штраф — пять тысяч рублей.

Напомним, что право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно для детей из многодетных семей России могут внести в закон.