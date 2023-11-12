Стало известно имя скончавшегося хоккеиста во время матча в Новосибирской области

Стало известно имя скончавшегося хоккеиста во время игры в Краснообске в Новосибирской области

В Краснообске в Новосибирской области 62-летний хоккеист Андрей Измайлов скончался во время матча. Он был нападающим в любительской команде «Стяг-День» где игрокам от 50 лет.

Также появилась запись с трансляции игры, где видно, что во время матча мужчина останавливается, а затем опускает на лед.

Со слов знакомых Андрея, он был крепким, рассудительным и спокойным мужчиной, который был готов помочь товарищам как в игре, так и в жизни.

Напомним, что в Новосибирске скончалась пенсионерка в больнице после ДТП с внедорожником.