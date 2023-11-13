Новый год без домашних хлопот: встречайте 2024 в River Park

Готовьтесь к новогодней ночи в веселом настроении — отель River Park приглашает всех на главное событие года SILVER-party*.

Проведите финальную ночь уходящего года в зажигательной атмосфере: организаторы подготовили интересную шоу-программу с участием танцевального коллектива, крутого ведущего и конкурсов с призами. А самые юные гости могут повеселиться в отдельном зале с аниматором, играя со сверстниками.

На мероприятии гостям предложат специальные блюда от шеф-повара — он приготовил особое праздничное меню. На каждом столе ассорти закусок: разнообразные сыры, нарезки из морской рыбы, ароматные мясные деликатесы. Что по салатам: сытный классический Цезарь или изысканный с тунцом? – выбор за вами. На горячее гостям предложат сочный стейк с соусом Джек Дэниэлс, ароматный куриный рулет, рёбрышки с квашеной капустой и вегетарианские блюда. А самое приятное — безлимитные напитки всю ночь!

После праздничной ночи не придётся никуда спешить. На утро вы проснётесь в уютном номере, а в ресторане вас уже будет ждать завтрак с игристым.

Встречайте новый год с River Park и создавайте новую семейную традицию: новый год без домашних хлопот.

Бронируйте места уже сейчас по номеру: 8 (383) 349-50-50.

Дополнительную информацию, включая меню и программу, вы найдете на сайте. Пусть новый год начнется с незабываемых впечатлений в отеле River Park!

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ООО «Ривер Парк»

ИНН 5405086527

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