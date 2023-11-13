Жители Новосибирска сэкономили более 27 млн при оплате билетов на электрички через СБП

В Новосибирске пассажиры пригородных электропоездов, которые оплачивали проезд через СБП, за время действия предложения сэкономили уже 27,5 млн рублей. Возможность получать кэшбек до 20% с каждой поездки при оплате билетов через Систему быстрых платежей сохранится до конца 2023 года.

Для того, чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо купить билет любым удобным способом: через чат-бот пригородной пассажирской компании, на кассе, в автоматах на станции, а также при покупке билета у кассира с переносным терминалом в электричке или через приложение «РЖД-Пассажирам». Важно предварительно пройти регистрацию в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru или в приложении «Привет!».

В период действия акции пассажиры пригородных электричек смогут вернуть до 20% стоимости, а это до 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей на одного пользователя в месяц. При оплате сразу нескольких билетов в рамках акции кешбэк будет начисляться на всю сумму платежа, а не за каждый билет в отдельности.

«Мы видим, что оплата поездок через Систему быстрых платежей сразу стала популярной у пассажиров пригородных электропоездов. Напомню, что кешбэк за оплату поездок будет приходить до конца года. Экономить можно до 40 рублей на каждом билете и главное – выбирать способ оплаты СБП», — пояснила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК.

Сейчас сервисы оплаты услуг с использованием Системы быстрых платежей активно внедряются в нашу жизнь, при этом помогая экономить деньги.

«В пригородном пассажирском комплексе внедряются современные цифровые сервисы при оформлении и оплате проезда. В апреле текущего года произведен запуск технологии оплаты проездных документов пригородного сообщения с использованием СБП в мобильном приложении «РЖД-Пассажирам». Проводятся работы по внедрению СБП в пунктах продажи ППК, а также в пути следования пригородных поездов на переносной контрольно-кассовой технике. С внедрением СБП пассажиру предоставляется наиболее широкий выбор способов оплаты проезда, из которых пассажир может выбрать наиболее оптимальный», – отметил начальник Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом ОАО «РЖД» Алексей Белянкин.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт рассказали о промежуточных результатах акции. По данным специалистов, пассажиры электричек, которые расплачиваются за поездки через Систему быстрых платежей, сэкономили с начала действия предложения уже более 27,5 миллионов рублей.

Более подробно узнать об акции можно на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

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