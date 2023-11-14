Gelato al cioccolato: итальянский певец Пупо даст единственный концерт в Новосибирске 1 декабря

Самая яркая и неподражаемая легенда итальянской эстрады Энцо Гинации выступит в Новосибирске уже 1 декабря.
Итальянский певец, известный под псевдонимом Пупо, проведёт яркий концерт в новосибирском ДК Железнодорожников.
Энцо Гинацци, сын почтальона и домохозяйки из солнечной Тосканы, завоевал сердца миллионов своими проникновенными романтическими песнями. Головокружительная карьера автора и исполнителя принесла итальянцу славу и признание по всему миру.
Зрители, уже успевшие посетить концерты Пупо, отмечают, что секрет успеха певца прост — его песни наполнены настоящей душой Италии, любовью и жизненной мудростью. Слушая его музыку, вы словно переноситесь на улицы Рима или Неаполя, ощущаете теплое солнце Средиземного моря и чувствуете спокойствие и восторг.
На предстоящем концерте в Новосибирске Энцо Гинацци порадует публику своими лучшими произведениями. Среди них — хиты Su di noi, Gelato al cioccolato, Ciao и многие другие.
Не упустите возможность встретиться с легендой итальянской эстрады! Покупайте билеты уже сейчас и подарите себе незабываемый музыкальный вечер.
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