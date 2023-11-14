На 64-м году жизни ушел из жизни сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Шаталин был первым гитаристом «Алисы», присоединившись к группе в 1983 году.

Вчера, 13 ноября, на странице российской рок-группы «Алиса» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о скорбной утрате.

Ушел из жизни экс-гитарист и один из основателей группы, Андрей Шаталин. Он родился 6 апреля 1960 года. Музыкант был частью коллектива с 1983 по 2003 год.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», — сказано в сообщении.

Причина смерти и другие детали не уточняются.

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