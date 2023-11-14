Новикомбанк предоставил банковскую гарантию ПАО «Ил» на производство мотогондол

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, подписал соглашение о предоставлении банковских гарантий ПАО «Ил» перед Фондом развития промышленности (ФРП) на общую сумму почти 5,3 млрд рублей. Льготное финансирование ФРП пойдет на проект по разработке технологии и производству мотогондол.

Мотогондолы – обтекаемые защитные корпуса, состоящие из более чем 600 деталей и предназначенные для всех типов производимых в России турбореактивных двигателей. В их числе – новейшие ПД-8 и ПД-14, которыми предполагается оснащать перспективные российские среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские самолёты МС-21 и SJ-100.

В рамках соглашения Новикомбанк предоставил гарантии на 5,263 млрд рублей по обеспечению исполнения обязательств ПАО «Ил» (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха) перед ФРП по проекту «Разработка технологии и производство мотогондол для двигательных установок с поточным производством узлов из композиционных материалов».

Подписанный документ предполагает целевое использование средств – приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства промышленного оборудования (включая технологическую оснастку и ремонтные комплекты), а также его монтаж, наладку и иные мероприятия по подготовке для серийного производства.

«Развитие авиационной промышленности – один из приоритетов работы Новикомбанка. Мы предоставляем доступное финансирование ключевым предприятиям, разрабатывающим современные технологии и компоненты для наращивания инновационного потенциала отрасли. Новикомбанк уже на протяжении долгих лет сотрудничает с ОАК и всегда готов организовать финансовое сопровождение масштабных проектов Корпорации», — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Воронежский авиазавод (ВАСО – филиал ПАО «Ил») – единственный в России производитель дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96 – в рамках кооперации изготавливает также мотогондолы и ряд других агрегатов для Ил-76, Ил-114-300, МС-21 и SJ-100.

В конце августа Объединённая авиастроительная корпорация сообщила, что филиал ПАО «Ил»-ВАСО собрал первый комплект узлов мотогондолы для двигателя ПД-8 самолёта SJ-100. Эти детали отправят Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) для сборки ПД-8. «Выполнение этой программы у нас не вызывает сомнений. Технология сборки агрегатов новых мотогондол уже хорошо освоена с учётом опыта изготовления деталей для авиадвигателя ПД-14», — сообщил тогда начальник центра специализации «Мотогондолы» ВАСО Тимофей Нурдинов.

В ОАК отметили, что для обеспечения серийного производства сейчас выстраивается поточная линия сборки агрегатов для ПД-8. Это будет самое современное производство, которое обеспечит потребности в агрегатах мотогондол для различных типов новых отечественных авиационных двигателей.

Новикомбанк является давним официальным партнером ФРП в рамках реализации программ льготных займов. В частности, он предоставляет банковские гарантии для их обеспечения.

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