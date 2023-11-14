Новосибирская «Сибирь» дома обыграла «Торпедо» 4:1

В Новосибирске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 между местной командой «Сибирь» и «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

На 4-й минуте первого периода Сергей Дубакин открыл счет в матче с передач Тейлора Бека и Энди Андреоффа. На 18-й минуте Деннис Ян из «Торпедо» сравнял счет с передач одноклубников Егора Виноградова и Кирилла Воронина.

На 18-й минуте второго периода Никита Шашков с передачи Алексея Яковлева вновь вывел хозяев вперед. На 29-й секунде третьего периода Николай Прохоркин увеличил преимущество, сделав счет 3:1. В конце матча Артем Жуков установил окончательный счет в игре, реализовав передачу Тейлора Бека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеист Алексей Красиков рассказал, что новосибирская «Сибирь» много значит для него.