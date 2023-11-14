Новосибирская строительная компания «Стрижи» теперь называет себя «Стрижи. Арт-девелопмент»

Застройщик назвал это изменение новым этапом развития.

В ноябре этого года к названию новосибирской строительной компании «Стрижи» добавили дескриптор «Арт-девелопмент». Теперь это словосочетание будет неотъемлемой частью бренда.

Генеральный директор компании «Стрижи». Арт-девелопмент» Игорь Белoкобыльский презентовал обновлённый бренд. Он рассказал, как развивались их проекты и почему так важна творческая составляющая.

«Мы понимаем, что архитектура, в первую очередь русская архитектура, — это стремление к гармонии, — объяснил Игорь Белoкобыльский. — Человек всегда стремился возводить жильё не просто как укрытие. Зодчие строили дома, в которых без труда считывается важнейшая для человеческой цивилизации тема — стремление к гармоничному миру, в котором человек находится в ладу с собой и с тем, что его окружает». Гендиректор также добавил: всё, что делают «Стрижи» — от небольших элементов благоустройства до целых жилищных комплексов — есть творческая составляющая.

Среди первых примеров такого подхода — композиция «Данко» в микрорайоне Стрижи. Её создавали совместно со скульптором Алёной Залуцкой. Другой пример — жилой комплекс «Онега», который также отличается оригинальными решениями. При проектировании жилого комплекса архитекторы и дизайнеры вдохновлялись древней культурой Русского Севера. Это помогло создать удобное и современное городское пространство.

Летом 2023 года «Стрижи» представили новые проекты: жилой комплекс «Новелла» — тонкое переосмысление образа поэтических дач. Арт-центр «Дом искусств ДИСК» представляет собой двухэтажное здание на берегу живописного озера с пространствами, где будут размещены студии танцевального искусства под руководством премьера балетной труппы НОВАТа Михаила Лифенцева.

Экопространство «Органика» — это 1,5 га площади с парковой зоной и встроенным в ландшафт зданием резидент-центра с озелененной крышей. Территория будет открыта для всех, чтобы вдохновлять горожан и развивать экологическое мышление в урбанизированной среде.

Строящийся жилой комплекс «Русское солнце» задуман как произведение искусства с глубокой и серьезной проработкой концепции. «"Русское солнце" — это один из показательных примеров того, на какой путь мы встали около четырёх лет назад. Мы идём именно этим путём, и сейчас мы решили его задекларировать. Почему мы не сделали этого раньше? Наверное, должна была созреть некая внутренняя уверенность в том, что мы готовы о себе заявлять в таком ключе», — пояснил Игорь Белoкобыльский. — Кроме того, создавать произведения искусства — не значит штамповать шедевры. Это сложный и часто неблагодарный путь поиска, на котором будут и ошибки, и критика. Поэтому такое заявление — большая ответственность для бизнеса. Но мы решились. Мы не утверждаем, что всё, что мы делаем является шедевром. Но мы говорим: всё, что мы делаем, мы пытаемся сопровождать искренним, честным творчеством».

Команда «Стрижей» объясняет добавленный дескриптор следующим образом: «Арт» представляет собой проявление искусства и творческую реализацию, а «девелопмент» означает развитие как в широком смысле этого слова, так и в профессиональном понимании, используемом в строительной сфере.

Реклама. ООО СЗ «Квартал». LjN8K5KYv