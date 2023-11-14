Прибыль Новикомбанка за 9 месяцев составила 13,8 млрд рублей

Новикомбанк опубликовал сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль за отчетный период составила 13,8 млрд рублей. Высокие результаты банка обусловлены сбалансированным бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала.

Активы Новикомбанка на 01 октября 2023 года достигли 823,8 млрд рублей. Наибольшую часть ресурсной базы банка составляют средства клиентов. Объем остатков на счетах клиентов за 9 месяцев 2023 года вырос до 737,0 млрд рублей. Эффективное использование имеющихся ресурсов, планомерное улучшение финансовых показателей деятельности, хорошее качество активов позволяет Новикомбанку оставаться одним из стабильных и надежных российских банков и сохранять лидирующие позиции среди крупнейших кредитных организаций.

Качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности – ключевое направление деятельности Новикомбанка, который не только предоставляет кредитование, но и обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции.

Новикомбанк активно применяет существующие инструменты государственной поддержки. Данный подход помогает снижать стоимость обслуживания кредитов для клиентов до оптимального уровня. В 2023 году банк присоединился к таким новым механизмам, разработанным государством для поддержки приоритетных отраслей экономик, как Постановления Правительства РФ № 1570 (промышленная ипотека) и № 295 (поддержка кластерной инвестиционной платформы).

Кроме того, в 2023 году Новикомбанк продолжает централизованно направлять ресурсы на разработанные совместно с акционером собственные преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий промышленности, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающих новые рыночные ниши.

Капитал Новикомбанка по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 90 млрд рублей. Новикомбанк выполняет требования Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности. Высокий уровень капитализации банка позволяет создавать ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов – как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса.

Розничный бизнес банка фокусируется на работниках корпоративных клиентов, которым предоставляются особые условия обслуживания. За отчётный период объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 22,68 млрд рублей. Рост произошел, в первую очередь, за счет ипотечного кредитования. Следуя современным трендам, банк также регулярно внедряет новые депозитные продукты. Специально к 30-летнему юбилею опорный банк Госкорпорации Ростех предложил своим клиентам новый вклад «Новиком» с высокой процентной ставкой и выплатой в конце срока. Ставка по вкладу со сроком 130 дней составляет 14,5% годовых.

«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности, предоставляя клиентам наиболее выгодные условия кредитования», — прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Стабильные результаты деятельности банка подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне «A+(RU)». НКР и «Эксперт РА» также подтвердили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно со стабильным прогнозом.

В июле 2023 года по итогам рассмотрения годовой отчетности за 2022 год, Общим собранием акционеров Банка было принято решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 4,9 млрд рублей. Дивиденды были выплачены в июле 2023 года.

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