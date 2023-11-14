СБП запустила новую акцию с 10-процентным кешбеком на покупки в супермаркетаx

Пользователи Системы быстрых платежей через приложение СБПэй получат выгодный кешбек при оплате в продуктовых магазинах до 24 декабря 2023 года. Деньги в размере 10% от суммы в чеке в течение нескольких дней вернутся рублями обратно на счёт, с которого была совершена оплата.

Важно: чтобы получить кешбек, нужно приложить смартфон с уже установленным приложением СБПэй к NFC- табличке в кассовой зане магазина. А также пройти регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!».

Приложение СБПэй доступно на мобильных устройствах с операционной системой Android и iOS. Платежи проходят мгновенно, стоит только приложить телефон NFC-табличке и перейти в приложение. В СБПэй необходимо привязать банковский счет для оплаты.

Как отмечает директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович, люди стали чаще пользоваться СБП для оплаты покупок. Например, во втором квартале 2023 года этот способ оплаты попробовали более 40 миллионов россиян.

«Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание — это быстро и удобно. Уверены, что новая акция Системы быстрых платежей в преддверии новогодних праздников будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны», — рассказывает Наталья Пейсахович.

За период акции один участник сможет получить до 1000 рублей кешбека на свой счет. Детальнее ознакомиться с правилами акции можно на официальном сайте.

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