Сибирская продовольственная неделя состоится с 15 по 17 ноября

Федеральные и региональные торговые сети и производители, поставщики продуктов питания, напитков, оборудования, упаковки и ингредиентов для пищевой промышленности встретятся на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 15 по 17 ноября. Выставка «Сибирская продовольственная неделя», Межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири» и Центр закупок сетей — уникальный формат для налаживания деловых связей между поставщиками и торговыми сетями.

В выставке «Сибирская продовольственная неделя» примут участие свыше 120 компаний, в числе которых много новых участников: Аксоид (конвейерное ленточное оборудование, Алтайский край), Молпромлайн (производство оборудования для пищевой, косметической, химической промышленности, Московская область), Нью Энерджи дринкс (газированные, тонизирующие напитки, Москва), Байкальские росы (напитки, Иркутская область), Лаки вотерз (питьевая вода, Алтайский край), Альтаир (термопринтеры, Новосибирск), Сарапульский ЛВЗ (Удмуртия), Глазовский ЛВЗ (Удмутрия), Уральская метелица (мясные продукты и кондитерские изделия, Челябинская область), Станларт и Велес (мясные продукты, колбасы, деликатесы, Курганская область), Азскизкие колбасы (Республика Хакасия), МЖК Хабаровский (производство майонеза, соусов, Хабаровский край), Якимал (импорт продуктов питания для корейской и японской кухни, Москва) и многие другие.

Федеральный отраслевой форум «Дни ритейла в Сибири», который состоится одновременно с выставкой, объединит ведущих отраслевых экспертов и топ-менеджеров международных и российских торговых компаний.



Тема пленарного заседания форума Потребительский рынок: стратегии и пути развития. Кроме того, в повестке Дней ритейла аналитические, экспертные и региональные сессии на темы:

туристический ритейл;

система маркировки;

Horeca & Retail;

сервисы для маркетплейсов;

логистика потребительского рынка СФО;

СТМ и собственное производство;

складская логистика и фулфилмент;

франчайзинг;

маркетинг торговых сетей;

новые технологии категорийного управления; рынок фармы и многое другое.

В рамках форума «Дни ритейла в Сибири» пройдет Центр Закупок Сетей™: Сибирь! Это гарантированные переговоры поставщиков food и nonfood товаров с закупщиками локальных, региональных и розничных сетей Сибири. Формат, который в несколько раз сокращает время и затраты поставщиков по входу в розничные сети, а сетям позволяет выбрать самых подходящих поставщиков. Среди закупщиков свое участие подтвердили: Ашан, Бегемаг, Доброцен, Командор, Лента, Корзинка, Пятерочка, Светофор и др.

Организаторы форума: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, Сибирская выставочная компания при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Правительства Новосибирской области.

Посетители выставки — руководители и специалисты федеральных и локальных сетей, мелкого и среднего опта, розницы, предприятий общественного питания, ритейла из регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также из Казахстана, Кыргызстана, Монголии.

Получить билет посетителя также можно на сайте выставки «Сибирская продовольственная неделя».

ООО «СВК»

Новосибирск, ул. Станционная, 104

т. 8 (383) 304-83-88

https://prod-week.ru/

e-mail: info@svkexpo.ru

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