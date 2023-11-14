сегодня
14 ноября, 22:58
пробки
1/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня
14 ноября, 22:58
пробки
1/10
погода
+2°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня 21:40
общество

В Новосибирской области опубликовали каталог продукции фермеров и ремесленников

Фото: Pexels.com

Самозанятые фермеры и ремесленники Новосибирской области представили каталог с продукцией при поддержке регионального минпромторга.

В каталоге показаны проекты самозанятых из различных районов области, таких как Краснозерской, Мошковского, Искитимского, Коченевского, Новосибирского, а также из Кольцово и Бердска.

Цель каталога — способствовать продвижению бизнеса предпринимателей и мотивировать других самозанятых ремесленников и фермеров развивать свои предприятия с поддержкой государства.

Внутри каталога представлены разнообразные проекты в области декора, текстиля, резьбы по дереву, авторских украшений, кондитерских изделий, а также молочной и мясной продукции. Кроме того, в нем содержится информация о том, кто производит определенные товары, а также, как как можно связаться с предпринимателями для приобретения продукции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут охранников новогодних украшений на пешеходной улице Ленина.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в