Зеленый день: VIRA стала партнером Сбера

Весь ноябрь можно получить скидку на ипотеку в Сбербанке при покупке квартиры от девелопера.

В ноябре проходит масштабная акция — «Зелёный день» — приуроченная ко дню рождения Сбербанка. Ведущая в Новосибирске строительная компания VIRA является партнером акции. Любой желающий может принять участие, купив квартиру у девелопера на специальных условиях.

«Партнерство со Сбербанком и участие в такой масштабной акции является очень важным событием для нас. VIRA всегда стремится создавать лучшие условия и выгодные предложения для своих клиентов», — комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

В рамках акции с 9 по 30 ноября будет действовать скидка — 1% от стоимости квартиры — для всех клиентов VIRA. Чтобы принять участие, необходимо забронировать квартиру, выйти на подписание ДДУ в период действия акции и получить ипотечное решение в Сбербанке.

Среди узнаваемых проектов строительной компании, которые также будут участвовать в акции, флагманский жилой комплекс-небоскреб GRANDO, недавно вошедший в число лучших по версии премии Urban Awards, ЖК класса «комфорт-плюс» LUNA на Ляпидевского и Gorizont «комфорт-класса».

GRANDO — 30-этажный небоскреб бизнес-класса высотой почти 100 м, который станет одним из самых высоких зданий в Новосибирске. Проект вошел в список финалистов среди лучших строящихся жилых небоскребов России по мнению экспертного жюри премии Urban Awards-2023.

LUNA — это 23-этажный дом класса «комфорт-плюс», с витражным остеклением и стилобатной частью, реализованный в стиле современного функционализма с элементами неоклассической архитектуры. Возводится рядом с главной улицей города — Красным проспектом.

Gorizont — 15-этажный дом комфорт-класса, воплощение лучших инженерных решений. В Gorizont будут реализованы элементы системы «умный дом» с возможностью дистанционного открытия ворот, оплатой счетов, а также доступом в дом по Face ID, что обычно свойственно жилью бизнес-класса.