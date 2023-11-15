Клиенты СберМаркета получат 100% кешбэк в Чёрную пятницу

Накопленные бонусы СберСпасибо можно списать при следующих заказах

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет подготовил для своих пользователей выгодное предложение к Чёрной пятнице. В течение двух недель, с 13 по 26 ноября, клиенты сервиса смогут получить 100% кешбэк бонусами СберСпасибо на популярные товары.

В числе товаров, которые можно приобрести с кешбэком — молочная и мясная продукции, крупы, макаронные изделия, сладости, газированные напитки, товары для красоты, средства личной гигиены и корма для животных. Все предложения можно найти в категории «Чёрная пятница».

Чтобы стать участником акции, необходимо авторизоваться в сервисе через Сбер ID — нажать кнопку «Войти по Сбер ID» — и оформить заказ. Предложение действует во всех городах, где присутствует сервис. Сумма акционных товаров не должна превышать 20% стоимости всего заказа. За каждый заказ можно получить до 600 бонусов, а суммарно — до 3 000. Их можно использовать при следующих покупках в СберМаркете.

Сделать заказ через сервис с кешбэком 100% можно из таких магазинов, как METRO, «Лента Онлайн», АШАН, О’КЕЙ, «Пятёрочка», «Глобус», «Магнит Семейный Гипермаркет», «Магнит», «Перекрёсток», «Магнит Косметик», «ВкусВилл», SELGROS, «Аллея», «Верный».

Чёрная пятница в СберМакете — это возможность купить популярные продукты и товары по самым выгодным условиям. Сервис доставит покупки до дверей в удобное для клиента время.

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