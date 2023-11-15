Открытая тренировка футбольной школы «Динамо» Москва пройдёт в Новосибирске

Футбольная школа «Динамо» Москва расширяет географию и приглашает жителей Новосибирска принять участие в открытой тренировке, которая состоится 3 декабря в манеже Sport Box по адресу Планетная, 53а.

В программе предусмотрены открытые тренировки для разных возрастных групп, поэтому все желающие смогут освоить новые футбольные навыки под руководством опытных тренеров.

Организаторы мероприятия также предлагают принять участие в фотосессии с гостем мероприятия — внуком известного советского футболиста Льва Ивановича Яшина. Кроме того, гостям предоставлена возможность получить уникальную награду — «Золотой мяч».

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись. За дополнительной информацией и регистрацией обращайтесь по телефонам: 8-923-733-03-05 или 311-03-05.

Футбольная школа «Динамо» Москва приглашает всех любителей футбола присоединиться к этому яркому событию.

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