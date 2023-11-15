Зимняя сказка: музыкальное шоу на льду «Настоящий Щелкунчик» пройдет в Новосибирске

В преддверии Нового года Новосибирск начал окунаться в особую атмосферу. Множество украшений появилось на магазинных полках, а театральные афиши порадовали местных жителей волшебными сказками. В январе на льду «Сибирь-Арены» горожане смогут увидеть музыкальный спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик».

За четыре месяца на льду «Сибирь-арены» провели множество мероприятий: от хоккейных матчей до концертов. Одновременно одно представление могут посетить 10,5 тысяч человек. Там вы и увидите ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик» в современном прочтении классической истории Эрнеста Теодора Гофмана.

На сцене сольются воедино красота и зрелищность фигурного катания, яркие, запоминающиеся образы, захватывающая музыка и световое мультимедийное шоу. Фигуристы расскажут сказку о простом и добром, о вере в волшебное чудо.

Режиссер и арт-директор Станислав Корчевский, хореограф-постановщик Никита Михайлов и технический директор Артем Таболин совместили традиции классического театра, современную авторскую переработку знаменитого произведения П.И. Чайковского, новые музыкальные композиции, авторские песни и световое шоу. Зрители услышат голоса актера театра и кино Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой.

Премьерный тур успели повидать более 100 тысяч зрителей из разных городов России, Европы и Азии. Основоположники жанра ледового мюзикла 10 лет организуют фестивальные постановки, концерты и мероприятия на льду, провели уже более 400 выступлений.

В «Настоящем Щелкунчике» будут участвовать кандидаты мастеров спорта, солисты мировых ледяных шоу, ученики лучших московских школ, артисты оригинального жанра, ледовые акробаты и даже воздушные гимнасты. Никита Михайлов за годы работы привлекал к участию в своих постановках Евгения Плющенко, Ирину Слуцкую, Елену Бережную, Татьяну Навкой и Петра Чернышёва, поэтому мастерство и профессионализм исполнителей остаются вне всяких сомнений.

Премьера полуторачасового спектакля «Настоящий Щелкунчик» состоится в Новосибирске на площадке ЛДС «Сибирь-Арена» 6 и 8 января Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

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ИП Абузар Денис Викторович

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