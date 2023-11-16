Где бизнесу оформить кредит от 14,5 % годовых

Среди собственников бизнеса ещё остались те, кто старается вести бизнес на свои деньги и ни в коем случае «не влазить в кредиты». Рассказываем, почему это негативная установка, которая мешает масштабировать свой бизнес и приводит к упущенной выгоде.

Именно сейчас, во время санкций и ухода многих зарубежных компаний с российского рынка, многие понимают, что использование кредита даёт возможность развивать бизнес, в том числе занимая освободившиеся ниши.

Банки предлагают оформлять кредиты на любые бизнес-цели: пополнение оборотных средств, инвестиции, рефинансирование ссудной задолженности в стороннем банке, приобретение коммерческой или жилой недвижимости, обеспечение взноса на участие в тендере или финансирование импортного контракта.

Так, на сегодняшний день Банк «Левобережный» предлагает кредиты для бизнеса от 14,5% годовых на сумму до 60 млн рублей, на срок до 10 лет. Для подачи заявки необходим минимальный пакет документов. До 5 млн рублей выдается без залога. Сделку можно оформить дистанционно. Срок рассмотрения заявки — не более 2 рабочих дней.

«Успех компании зависит от уверенности в своих действиях владельца бизнеса. Именно благодаря тому, что собственник может рассчитать выгоду от использования кредитных средств, он повышает возможность компании увеличения доходности и конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Сегодня страх перед кредитом для многих неактуален потому, что руководители научились грамотно пользоваться деньгами для развития бизнеса, — объясняет высокие показатели заместитель генерального директора Банка «Левобережный» Елена Севостьянова. — Безусловно, каждый шаг должен быть взвешен. Увеличивая объемы, даже при использовании кредитных средств, компания значительно повышает свою прибыль».

«Чтобы выбрать кредит важно учитывать не один показатель — минимальную ставку по кредиту, указанную в предложении. Необходимо сравнивать все условия: лимит денежный средств, предлагаемых банком, наличие или отсутствие залога, порядок гашения, возможность оформления овердрафта, дополнительных наличие комиссий, сложность и сроки оформления кредита», — советуют банковские эксперты.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Вопросы можно задать специалистам контакт-центра по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

Кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Максимальная сумма кредита до 60 млн руб. Максимальный срок до 120 мес. Минимальная ставка 14,5 % при условии оформления залога ликвидной либо приобретаемой недвижимости и подключении бизнес-пакетов РКО «Стабильный» или «Всё включено» или перевод ежеквартальных оборотов по счёту в объеме не менее 60 % от суммы кредита, или установка не менее 3 терминалов эквайринга в торговых точках, или выпуск не менее 30 зарплатных карт. Максимальная ставка 19,5 % годовых. Дополнительные расходы: в виде комиссии за выдачу кредита (или дневной процентной ставки за первый день кредитования) 1 % от суммы кредита, а также расходы в соответствии с тарифами банка размещенными для ознакомления на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредитования в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492.

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