Новикомбанк улучшает условия по вкладам

Новикомбанк с 15 ноября улучшает условия по вкладам для физических лиц, а специально приуроченный к 30-летнему юбилею опорного банка Госкорпорации Ростех фирменный вклад «Новиком» с 14,5% годовых – по-прежнему остаётся сегодня одним из самых конкурентных.

С 15 ноября 2023 года меняются процентные условия по вкладам линейки «Капитал». Клиентам Новикомбанка они принесут теперь рублёвый доход от 11,5% до 14,0% годовых. Ставки по вкладам «Рост» — от 10,0% до 12,0% годовых в зависимости от суммы и сроков размещения. По линейке «Комфорт» — от 9,5% до 11,0% соответственно.

Напомним, Новикомбанк ещё 8 ноября улучшил процентные условия по вкладу «Рантье», плавающая ставка по которому меняется в зависимости от ключевой ставки Банка России. Теперь его доходность составляет от 14,2% до 15,5% в зависимости от суммы и срока размещения средств. «Рантье» — это индексируемый депозит, процентные условия вклада «привязаны» к значению ключевой ставки Банка России. Вклад можно пополнять без ограничения сумм в течение всего срока депозита. Срок — 250, 550 или 1100 дней. Минимальная сумма для открытия «Рантье» — 10 тысяч рублей. Расходные операции не предусмотрены.

Сезонный же вклад «Новиком» приурочен к 30-летнему юбилею банка. Ставка 14,5% годовых доступна для клиентов Новикомбанка при размещении средств на вкладе сроком на 130 дней. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, максимальная — не ограничена.

Вклад можно оформить в отделениях банка, а также онлайн до 14 декабря 2023 года включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока. При досрочном расторжении договора они выплачиваются за фактический срок вклада по действующей ставке вклада до востребования.

Клиенты, разместившие на вкладе сумму более 1,5 млн рублей, могут получить банковскую карту «МИР Премиальная», по которой доступны дополнительные привилегии. Комиссия за обслуживание счета не будет взиматься в течение всего срока действия карты.

«Мы понимаем желание клиентов зафиксировать высокую доходность по депозитам на фоне цикла повышения ключевой ставки, который начался летом 2023 года. Именно поэтому решили сделать подарок к нашему 30-летию и ввели новый выгодный вклад «Новиком», а также улучшили условия по основной линейке вкладов. Банк заботится о клиентах и во времена экономической турбулентности хочет гарантировать им стабильный доход и защиту от инфляции», — объясняет директор Департамента частного банковского облуживания Александр Сычков.

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