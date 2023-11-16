Новосибирской Минтранс ответил строителям моста, который не сдадут в срок

Минтранс ответил строителям моста Новосибирской области, который не сдадут в срок.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, ООО «Сибирская концессионная компания», которая ответственна за строительство четвертого моста в Новосибирске, столкнулась с возможным судебным разбирательством из-за исполнения обязательств.

Минтранс сообщил, что концессионер не может подтвердить связь между возникшими нарушениями и проблемами с завершением строительства. Дополнительные расходы также не подтвердили. В ведомстве заявили о разногласиях в финансировании работ из-за изменений в проектных решениях и нормах законодательства.

Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются три исковых заявления от Минтранса к ООО «СКК», входящей в Группу «ВИС». Последний иск был подан в феврале этого года и находится на рассмотрении.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура привлекла к ответственности 5 чиновников.