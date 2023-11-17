Итальянский певец Пупо выступит в Новосибирске уже через две недели

Неподражаемая звезда итальянской эстрады Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо, выступит в Новосибирске уже через две недели.

1 декабря в ДК Железнодорожников итальянский певец Пупо порадует новосибирцев своими лучшими произведениями. Он споёт Su di noi, Gelato al cioccolato, Ciao и другие хиты.

Энцо Гинацци — сын почтальона и домохозяйки из солнечной Тосканы, завоевал сердца миллионов своими проникновенными романтическими песнями. Головокружительная карьера автора и исполнителя принесла итальянцу славу и признание по всему миру.

Зрители, уже успевшие посетить концерты Пупо, отмечают, что секрет успеха певца прост — его песни наполнены настоящей душой Италии, любовью и жизненной мудростью. Слушая его музыку, вы словно переноситесь на улицы Рима или Неаполя, ощущаете теплое солнце Средиземного моря и чувствуете спокойствие и восторг.

Встретиться с легендой итальянской эстрады новосибирцы смогут уже через две недели. Покупайте билеты уже сейчас и подарите себе незабываемый музыкальный вечер.

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ИП Абузар Денис Викторович

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