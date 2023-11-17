«Ростелеком» и минцифра провели в Новосибирске урок цифровой грамотности для пенсионеров

«Ростелеком» совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области провели урок киберграмотности для пенсионеров. Эксперты рассказали, как пользоваться порталом госуслуг, оставаться в безопасности при использовании гаджетов и ответили на вопросы участников.

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Цифровая Россия» и национальной программы «Цифровая экономика РФ», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Занятие состоялось на базе «Ресурсного центра общественных объединений Железнодорожного района» Центрального округа г. Новосибирска и собрало представителей региональной общественной организации «Пенсионеры онлайн».

«По сводкам правоохранителей, еженедельно злoумышленники похищают у жителей Новосибирской области порядка 50 млн рублей. Это можно предотвратить, если следовать простым правилам цифровой гигиены. Пожилым людям здесь должно уделяться повышенное внимание. Это самая незащищенная и уязвимая аудитория, которая часто попадается на обманные схемы интернет-мошенников», – подчеркнул министр цифрового развития и связи региона, председатель общественного совета федерального проекта «Цифровая Россия» Сергей Цукарь.

Как правильно отвечать на звонки с неизвестных номеров, о способах не попасть в базы мошенников при оформлении скидок в магазине, про новые возможности портала госуслуг, двухфакторную аутентификацию и многое другое узнали участники встречи от специалистов «Ростелекома» и минцифры Новосибирской области.

«”Ростелеком” совместно с Пенсионным фондом России реализует программу “Азбука интернета”: проводятся курсы, ежегодный конкурс “Спасибо интернету”, отдельные встречи и консультации для лиц пенсионного и предпенсионного возраста. На портале проекта в постоянном доступе есть учебник по компьютерной грамотности, отдельная глава посвящена порталу “Госуслуги”. Все это – совершенно бесплатно, в рамках реализации социальной ответственности компании», — рассказал вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Технологии стремительно развиваются, интернет-пространство становится благодатной почвой для мошенничества. Пожилые люди в силу доверчивости становятся легкой добычей для киберпреступников, подобные занятия способствуют повышению цифровой грамотности населения и вырабатывают привычку следовать простым правилам онлайн-гигиены», – отметил начальник отдела информационной безопасности минцифры Новосибирской области Сергей Манаенков.

Участники встречи элегантного возраста оказались не новичками в использовании современных гаджетов и задавали вопросы, с которыми они столкнулись, уже применяя цифровые технологии. Живое обсуждение вызвала тема телефонного мошенничества – многие уже сталкивались с преступниками.

«Мероприятие очень хорошее, очень нужное, познавательное, спасибо, что обращаете внимание на нас, на пенсионеров. Было интересно, что сегодня приводили наглядные примеры разных случаев, и для себя я кое-какие вопросы прояснила», — поделилась член общественной организации «Пенсионеры онлайн» Надежда Ходырева

Помимо пожилых людей в проекты по повышению цифровой грамотности «Ростелекома» и региональной минцифры вовлечены разные группы населения.

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