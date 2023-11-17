В одном из новосибирских поселков скоро закроют потребность в детских садах

В поселке сейчас уже есть два детских садика — на 117 и 150 мест, однако их не хватает.

В Мошковском районе Новосибирской области в поселке Октябрьский идет строительство нового детского сада за счет средств государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области».

Новое учреждение предназначено для 119 детей. Конкретный срок его сдачи в эксплуатацию пока не определили.

По информации правительства области, в данный момент в системе ГИС НСО «Электронный детский сад» зарегистрировали 137 заявлений на постановку детей в детские сады поселка Октябрьский.

Ранее Сб.фм сообщал, что в Новосибирске снимают шоу «Откуда ты?» со звездой женского стендапа Зоей Яровицыной.