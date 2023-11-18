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общество проиcшествия

На вагоне метро в Новосибирске вандалы нарисовали граффити

Фото: freepik

В Новосибирске появились вандалы, которые разрисовывают вагоны метро.

Депутат горсовета Светлана Каверзина опубликовала на своей странице информацию о том, что неизвестные нарисовали граффити на одном из вагонов метро в Новосибирске.

«Это впервые в нашем городе такое. Вот тебе и рамки-видеокамеры в каждом закутке метрополитена и сотни миллионов на них потраченные», — прокомментировала пост свой Светлана Каверзина.

На вагон нанесли одну большую надпись из трех букв и несколько мелких надписей.

Напомним, что в Новосибирске серийные вандалы устроили погром в городских парках. В посте отмечается, что неизвестные выкопали кусты можжевельника, розы и другие цветы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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