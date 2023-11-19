Новое штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжается ухудшение погодных условий.

Штормовое предупреждение было объявлено в Новосибирской области. Специалисты прогнозируют наличие гололедицы и шквалистого сильного ветра.

20 ноября в Новосибирской области ожидается гололед и порывы ветра со скоростью до 18 м/с. Эту информацию получили жители региона от Главного управления МЧС посредством СМС-рассылки.

По данным Управления гидрометеорологической службы, ночью 20 ноября в Новосибирской области ожидается ветер со скоростью 6-11 м/с, а в отдельных местах могут быть порывы до 18 м/с. Днем порывы ветра достигнут 16 м/с, а также будет наблюдаться изморозь и сильная гололедица на дорогах, предупредили специалисты МЧС.

19 ноября на большую часть Сибири обрушился мощный ураган. В некоторых областях сильный ветер разрушает крыши жилых домов и повалены деревья, что привело к потере жизней.

Напомним, жительницу Барнаулу убило куском крыши, сорванным ветром.