Новосибирского актёра Никиту Зубкова призвали на военную службу

Артист новосибирского театра получил повестку для прохождения срочной службы.

Актер Никита Зубков, известный своими ролями в театре "На левом берегу" в Новосибирске, был призван на военную службу. Об этом сообщили представители театра в социальной сети ВКонтакте.

Никита присоединился к театру "На левом берегу" осенью прошлого года после окончания Новосибирского государственного театрального института. За время своей работы в театре он успел сыграть несколько ролей, включая участие в постановках "Сорочинская ярмарка" и "Прощание в июне".

Руководители театра пожелали Никите смелости и мужества во время его службы на благо Родины. Они выразили надежду на его скорое возвращение домой.

Театр "На левом берегу" существует уже с 1997 года и на данный момент представляет более 20 постановок в своем репертуаре.

Напомним, в Новосибирской области простились с погибшим в зоне СВО Владимиром Васильевым.