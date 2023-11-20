К 30-летию МТС приготовила для новосибирцев миллионы призов

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте розыгрыша в честь Дня рождения. Принять участие в нём смогут не только клиенты МТС, но и все желающие. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи со звёздами и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС празднует 30 лет с момента основания. В Новосибирской области компания начала работать в 1998 году как первый оператор сотовой связи стандарта GSM. За время своего существования МТС прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами.

В честь своего Дня рождения МТС дарит гарантированные призы и разыгрывает подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны и миллионы подписок на контентные и развлекательных сервисы. Также победителей розыгрыша ждут встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от цифровой библиотеки Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow от МТС Музыки, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов. Подарки можно будет получить без особых условий, а в случае выигрыша ценного приза налоги за победителя заплатит компания.

«В Новосибирской области МТС начала первой представлять услуги сотовой связи стандарта GSM, а затем и 3G. Со временем компания построили в регионе сеть LTE и фиксированной связи, начала подключать жителей региона к спутниковому и цифровому ТВ, и предоставлять экосистемные услуги. В свой 30-ый день рождения мы хотели бы поблагодарить тех, для кого работаем. Наши подарки будут не только материальными: экосистема МТС – это во многом про положительные эмоции, впечатления и новый опыт. Так, новосибирцы могут выиграть встречу с любимы актёром или музыкантом, побывать на съёмках сериала или отправится в путешествие мечты», – отмечает директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru

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