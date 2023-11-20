Сам себе дизайнер: «Ростелеком» поможет сибирским предпринимателям самостоятельно создавать визуальный контент

«Ростелеком» запустил акцию для малых и средних предприятий. Владельцы небольшого бизнеса, которые до конца года подключат опцию «Конструктор шаблонов» услуги «Умные экраны», смогут пользоваться ей бесплатно в течение 30 дней.

С помощью данной опции в личном кабинете пользователя можно быстро создать качественный визуальный контент, не прибегая к услугам дизайнера, и сразу же отправить картинку на привязанные к профилю умные экраны «Ростелекома». Такой инструмент позволит, к примеру, оперативно рассказать покупателям магазина об акционных товарах или обратить внимание посетителей кафе на блюдо дня.

«Наши технологичные решения для организаций сектора МСП позволяют снизить временные и финансовые издержки и, тем самым, найти ресурсы для дальнейшего развития бизнеса. Услуга “Умные экраны” входит в топ наиболее популярных цифровых сервисов среди сибирских предпринимателей, наряду с “Видеонаблюдением для бизнеса” и “Виртуальной АТС”», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала Николай Зенин.

В Сибири «Умные экраны» востребованы преимущественно в торговых точках и на предприятиях общественного питания. Часто руководители организаций устанавливают сразу несколько устройств в разных локациях и управляют ими из личного кабинета. Услуга позволяет разместить необходимый контент одновременно на всех экранах либо сделать это выборочно.

Также пользователи могут подключить модуль видеоаналитики, который способен распознавать пол и возраст находящихся рядом людей и выводить на мониторы информацию, интересную конкретной аудитории.

Подробно об условиях акции «Конструктор шаблонов» и подключении услуги «Умные экраны» можно узнать на сайте компании «Ростелеком».

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