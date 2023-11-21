Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

Видеосервис Wink.ru от «Ростелекома» представил трейлер и постер новой приключенческой комедии «Недетское кино» (16+). Сериал пополнит линейку Wink Originals. Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.ru, а после — в эфире телеканала СТС.

По сюжету школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой и бабушкой. Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя , отца Таисии и других героев.

В некоторых сказочных моментах зрители узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри».

«Подростковое кино возвращает свои позиции и становится всё более популярным у нашей аудитории. Большую роль в этом играет тот факт, что из чисто развлекательного кино оно вырастает в кино познавательное, несущее ответы на многие вопросы, которые занимают современную молодежь. Мы видим это на примере нашего сериала-миллионника «Плакса», который помогает школьникам и взрослым бороться с травлей. "Недетское кино" — это, конечно, прежде всего сказка. Но как в каждой сказке, в ней есть добрым молодцам урок. Она про то, как важно осознавать ответственность за свои действия, даже если речь идет о шалостях. И о том, как важно уметь дружить и ценить ту силу, которую дает человеку настоящая дружба», — сказал Александр Косарим, директор по контенту видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ).

Постер: https://disk.yandex.ru/i/trZS_os-9Eri5A

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=9edlzrnlBZs

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Efv79qeriGaQDA

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