Новогодний подарок: премьера ледового шоу «Настоящий Щелкунчик» пройдёт в Новосибирске

Когда все желания уже исполнены, беспроигрышным вариантом подарка на Новый год остаются впечатления и эмоции. Полёт фантазии не ограничивается тематическими вечеринками, мастер-классами, кино и театром, когда в столице Сибири регулярно проходят масштабные мероприятия. Самое ожидаемое из них — грандиозное ледовое шоу «Настоящий Щелкунчик», которое покажут в начале января.

В программе — фигурное катание в современном сценарии привычной сказки Эрнста Теодора Гофмана, аудиовизуальные спецэффекты, завораживающие декорации и наряды артистов, а также традиционное музыкальное сопровождение Петра Чайковского в авторской переработке.

«Настоящий Щелкунчик» поставлен опытными профессионалами в области ледовых шоу. Среди них — законодатели «ледового мюзикла» в России арт-директор Станислав Корчевский, технический директор Артём Таболин и хореограф-постановщик Никита Михайлов. Командный состав завораживает личными победами — они уже провели более 400 выступлений в России, Европе и Азии, а во время премьерных показов по новому «Щелкунчику» на профи своего дела суммарно пришло посмотреть более 100 тысяч зрителей.

Хореограф Никита Михайлов тщательно отбирал артистов для представления — он пригласил для участия не только профессионалов в области ледовых спектаклей по всей России, но и мастеров мировой сцены, и спортивных чемпионов. Он уже сотрудничал с такими известными спортсменами, как Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Елена Бережная, Татьяна Навка и Петр Чернышов. Представление обещает быть зрелищным — помимо артистов, гости увидят на льду аэробатов, танцоров и ледовых актеров оригинального жанра.

Звуковое сопровождение спектакля таит в себе часы трепетной подготовки. Специально для спектакля «Настоящий Щелкунчик» были заново записаны классические произведения и новые авторские композиции в озвучке российских звезд — актёра театра и кино Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой. Ледовое шоу обещает по-настоящему окунуть зрителей в атмосферу волшебства и чудес.

Спектакль пройдёт в «Сибирь-Арене». За четыре месяца новый ледовый дворец спорта успел зарекомендовать себя как место для проведения различных мероприятий — хоккейных матчей, концертов и выступлений фигуристов. Свыше 10 тысяч зрителей смогут насладиться ярким световым и музыкальным шоу на льду в удобных креслах, не беспокоясь о безопасности, так как арена оборудована всем необходимым и приспособлена для маломобильных групп населения.

Полуторачасовой спектакль о вере в чудо поможет не только детям, но и взрослым окунуться в волшебство зимней сказки уже в 6 и 8 января 2024 года на площадке ЛДС «Сибирь-Арена». Билеты уже в продаже.

Подробнее о новогоднем шоу можно узнать на официальном сайте и в социальных сетях: @nutcracker.show. Больше фотографий ищите по хештегу мероприятия: #НастоящийЩелкунчик.

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ИП Абузар Денис Викторович

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