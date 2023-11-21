«Щелкунчик» со звездами Большого театра и НОВАТ 26 и 28 декабря

Новый год — время чудес и подарков! Приятный сюрприз ждет зрителей, купивших билеты на балет

«Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича 26 и 28 декабря: партии Мари и Щелкунчика-принца в этих показах исполнят ведущая солистка Большого театра Мария Виноградова и премьер Большого театра Егор Геращенко. Билетов на спектакли с их участием осталось совсем немного, успейте приобрести!

26 ДЕКАБРЯ | 19:00

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28 ДЕКАБРЯ | 19:00

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Также напоминаем, что уже известны составы исполнителей всех декабрьских показов легендарного «Щелкунчика» Григоровича. Кроме пар Ольги Гришенковой и Евгения Зыбина и Ксении Захаровой и Евгения Басалюка, блиставших в премьерных показах спектакля, в декабре вас ждут вводы новых исполнителей партий Мари и Щелкунчика-принца — Анна Гермизеева и Николай Мальцев, Елизавета Аношина и Никита Ксенофонтов, Екатерина Лихова и Евгений Леушин. А также Анна Гермизеева будет танцевать в одном из спектаклей с Романом Полковниковым, а Ольга Гришенкова — с Артемом Пугачевым!

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта»

Билеты декабрьские и январские показы балета «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича можно купить в кассе театра, на сайте novat.ru и в мобильном приложении.

До встречи в НОВАТе!



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